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أمريكا.. استبعاد 12 عنصراً بالحرس الوطني من حفل تنصيب «جو بايدن»

أمريكا.. استبعاد 12 عنصراً بالحرس الوطني من حفل تنصيب «جو بايدن»
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تواصل – وكالات:

قررت الحكومة الأمريكية استبعاد 12 عنصراً من الحرس الوطني بالجيش الأمريكي، ضمن البعثة الأمنية المسؤولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء.

وقال مسؤول بالجيش الأمريكي ومسؤول كبير بالمخابرات الأميركية، إن تحقيق داخلي كشف عن صلات تربط عناصر من الحرس الوطني الأميركي بميليشيات يمينية متطرفة.

وتحدث المسؤول العسكري والمسؤول الاستخباري إلى وكالة أسوشيتيد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بسبب اللوائح الإعلامية لوزارة الدفاع.

ولم يذكر المسؤول اسم المجموعة المتطرفة التي ينتمي إليها العسركيين المستبعدين أو الوحدة التي يخدمون فيها.

وقال مكتب الحرس الوطني: “نظرا للأمن التشغيلي، لا نناقش العملية ولا نتيجة عملية التدقيق للأعضاء العسكريين الذين يدعمون التنصيب”.

وقالت تقارير أمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع “نشر وتحميل بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة في واشنطن عبر الإنترنت”.

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