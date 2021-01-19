«الخضيري» يحذر من الإفراط في تناول المسكنات.. تتدمر الكبد وتُتلف الكُلى

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حذر د. فهد الخضيري، عالم أبحاث متخصص في المسرطنات، من خطورة الإفراط في تناول المسكنات.

وقال “الخضيري”، إن المسكنات تعتبر أدوية علاجية ومثل أي دواء قد يكون لها آثار جانبية في حال الإدمان عليها وتناولها بكثرة أو على جوع أو بجرعات عالية فقط.

وأضاف “أما إذا استخدمتها بوصفة طبية عند اللزوم وبعد الأكل وبالجرعة المحددة من طبيبك وبدون الإكثار منها أو الاستدامة عليها فستكون أضرارها أقل سؤًا وأخف ضرراً”.

وتابع الخضيري بقوله “للأسف البعض يعتقد أن استخدام المسكنات (كالبنادول والفيفادول وبنادول نايت والبروفين و…الخ) أمر عادي وليس له أضرار جانبية! بل إن الاستمرار عليها لفترة طويلة وبدون إشراف طبي وبدون سبب صحي قد يسبب تلف للكلى وتدمير للكبد”.