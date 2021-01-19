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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ميزة جديدة في تحديث «أندرويد» الجديد.. تعرف عليها

ميزة جديدة في تحديث «أندرويد» الجديد.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

طرحت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثاً جديداً في نظام تشغيلها الأشهر في العالم “أندرويد” يمكنه المحافظة على عمر بطارية الهاتف بصورة غير مسبوقة، وفقا لما ذكره موقع “جي إس إم آرينا”، التقني التخصصي.

وأوضح الموقع أن ميزة “هايبرنايشن” الجديدة سيمكنها تقليل حجم التطبيقات غير المستخدمة، بحيث لا تستهلك سعة التخزين أو البطارية للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وأضاف الموقع، أن تلك الميزة التي يطلق عليها أيضا اسم “الإسبات” ستقلل من تأثير ذاكرة التطبيقات غير المستخدمة.

جدير بالذكر أن التقنية ستعمل وفق حساب مستخدم “أندرويد” في كل أجهزته المستخدمة، الأمر الذي يسمح بتحرير المساحات المستغلة لتطبيقات غير مستخدمة من دون حذفها أو إلغاء تثبيتها من على الجهاز.

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