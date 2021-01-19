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«شوؤن الحرمين» تطلق خططاً لتطوير مجمع صناعة كسوة الكعبة

«شوؤن الحرمين» تطلق خططاً لتطوير مجمع صناعة كسوة الكعبة
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تواصل – واس:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, الخطط التطويرية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة والمعارض والمتاحف ضمن مشاريع خطة تطوير مجمع الكسوة ومعرض الحرمين وفق خطة الرئاسة التطويرية.

وستشهد منطقة المصنع والمعرض نقلة نوعية تخدم الزوار وأهالي المنطقة المجاورة لهما.

وتتضمن الخطط التطويرية بناء جامع كبير على أعلى طراز، وقاعة مرئية متخصصة لعرض إنتاجات الرئاسة، وإنشاء قاعة الكعبة أول بيت يعرض تاريخ الكعبة المشرفة منذ أن أمر الله -عز وجل- نبيه إبراهيم -عليه السلام- ببنائها حتى يومنا هذا، وترسيخ مكانتها في نفوس المسلمين, كما سيتم بناء قاعة احتفالات كبيرة وبناء حديقة ومجموعة أسواق ومطاعم ومقاهي بطراز تاريخي؛ يخدم الزوار وأهل المنطقة المجاورة.

كما سيسهم التطوير في سرعة الإنتاج وسهولة التنقل بين الأقسام ، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التقنية التي ستثري الزائر بجميع المعلومات الخاصة بصناعة الكسوة وتعريفهم بمحتويات المعرض، وتسهم في تقليص الجهد وزيادة الإنتاج.

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