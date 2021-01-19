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اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية

اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت اشتباكات في العاصمة تونس بين القوات الأمنية ومتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة.

ووفقاً لـ«العربية» تم اتهام المتظاهرين بإثارة الفوضى وأعمال الشغب امام مبنى وزارة الداخلية.

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إن التحركات الليلية غير بريئة وإنه لا مجال لبث الفوضى.

وأكد أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التى يكفلها الدستور.

وشجب رئيس الحكومة التونسية، لدى رئاسته بقصر الحكومة بالقصبة لاجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، الدعوات التى تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مشددا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.

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