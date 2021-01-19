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«أبل» تكشف عن ميزتين لهاتفها الأحدث «آيفون 13»

«أبل» تكشف عن ميزتين لهاتفها الأحدث «آيفون 13»
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تواصل- وكالات:

تختبر شركة “أبل” نسخة مصغرة من تقنية التبريد بالبخار، والتي توجد بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب.

وأوضحت الشركة أن جهاز آيفون 13 يمكن أن يستخدم تبريدًا معززًا ويكون قادرًا على تشغيل الرقاقة بشكل أقوى نتيجة لذلك.

ويعمل تبريد غرفة البخار عن طريق تبخير السائل، بالحرارة القادمة من المكونات الداخلية للهاتف. يؤدي ذلك بعد ذلك إلى توزيع الحرارة عبر الهاتف بالكامل، مما يعني تقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة الجهاز نفسه، مما يوفر أداءً أفضل للمعالج والرسومات في هذه العملية..

ومن المعروف أن جهاز آيفون 12يسخن عند الاتصال بشبكات 5G، لذا من المتوقع أن يساعد نظام إدارة الحرارة المحسّن في التعامل مع ذلك ومنع الهاتف من الانهيار إذا كان الجو حارًا جدًا.

وبحسب الخبراء، ستكون درجات الحرارة الأكثر برودة مفيدة أيضًا لعمر البطارية، والذي ينضب بشكل أسرع عندما ترتفع حرارة الجهاز.

في سياق متصل بأجهزة آيفون، شاركت امرأة حيلة بسيطة لجهاز آيفون، تتيح مسح المستندات ضوئياً مباشرة من الهاتف دون تنزيل أي تطبيقات جديدة.

وتعمل الحيلة عبر فتح ملاحظة جديدة، والضغط على زر الكاميرا في الجزء السفلي من الشاشة، وسيظهر خيار “مسح المستند ضوئياً”.

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