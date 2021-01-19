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بالفيديو .. «المرور» يلقي القبض على طفل يقود سيارة بتهور

بالفيديو .. «المرور» يلقي القبض على طفل يقود سيارة بتهور
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على طفل يقود مركبة بتهور برفقة أصدقائه، معرضاً حياته و الأخرين للخطر.

وتفاعلت الإدارة مع فيديو نشره أحد المغردين على “تويتر” للسيارة، حيث أكدت أنه تم القبض على قائدها، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

 

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