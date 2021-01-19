بالفيديو .. «المرور» يلقي القبض على طفل يقود سيارة بتهور

تواصل- فريق التحرير:
ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على طفل يقود مركبة بتهور برفقة أصدقائه، معرضاً حياته و الأخرين للخطر.
وتفاعلت الإدارة مع فيديو نشره أحد المغردين على “تويتر” للسيارة، حيث أكدت أنه تم القبض على قائدها، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظامhttps://t.co/6Tho14yb1Xpic.twitter.com/Gaxg5BInLm
— المرور السعودي (@eMoroor)January 19, 2021