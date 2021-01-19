مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات ، لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج وفق التفاصيل التالية:

1 – أخصائي أشعة ثاني , Radiology Specialist II

بكالوريوس في تخصصات الأشعة أو ما يعادلها

لا يشترط توفر الخبرة

2 – أخصائي تخدير ، Medical Technologist II

بكالوريوس في تخصصات المختبرات أو ما يعادلها

لا يشترط توفر الخبرة

3 – صيدلي ثاني ، Pharmacist II

بكالوريوس في تخصصات الصيدلة

لا يشترط توفر الخبرة

– الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.

تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجتياز الاختبارات المطلوبة.

لا يشترط توفر الخبرة

– وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).