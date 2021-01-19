مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات ، لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج وفق التفاصيل التالية:
1 – أخصائي أشعة ثاني , Radiology Specialist II
- بكالوريوس في تخصصات الأشعة أو ما يعادلها
- لا يشترط توفر الخبرة
2 – أخصائي تخدير ، Medical Technologist II
- بكالوريوس في تخصصات المختبرات أو ما يعادلها
- لا يشترط توفر الخبرة
3 – صيدلي ثاني ، Pharmacist II
- بكالوريوس في تخصصات الصيدلة
- لا يشترط توفر الخبرة
– الشروط:
- سعودي / سعودية الجنسية.
- تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجتياز الاختبارات المطلوبة.
- لا يشترط توفر الخبرة
– وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).