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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين

مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات ، لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج وفق التفاصيل التالية:

1 – أخصائي أشعة ثاني , Radiology Specialist II

  • بكالوريوس في تخصصات الأشعة أو ما يعادلها
  • لا يشترط توفر الخبرة

2 – أخصائي تخدير ، Medical Technologist II

  • بكالوريوس في تخصصات المختبرات أو ما يعادلها
  • لا يشترط توفر الخبرة

3 – صيدلي ثاني ، Pharmacist II

  • بكالوريوس في تخصصات الصيدلة
  • لا يشترط توفر الخبرة

– الشروط:

  • سعودي / سعودية الجنسية.
  • تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.
  • إجتياز الاختبارات المطلوبة.
  • لا يشترط توفر الخبرة

– وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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