توضيح مهم من «النيابة» بشأن حق الأطفال في التعليم

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على أهمية ضمان حق الطفل في التعليم، وأن ينعم بتوفير كافة الإمكانات لممارسة وحماية هذا الحق.

وأضافت النيابة “من ذلك ضمان التعليم عن بُعد عبر المنصات المخصصة لهذا الشأن، ويلتزم والد الطفل أو حاضنه أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ويحظر على أي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم”.

وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.