الرياض.. ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي بحوزة 15مخالفاً

تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 2.3 طن من الحطب المحلي المعد للبيع، بحوزة 15 شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله بالعاصمة الرياض.

وأوضحت أنه تم ضبط 6 مركبات كانت محملة بالحطب بهدف بيعه، وقد تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.