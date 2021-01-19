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الإنفاق عبر نقاط البيع داخل المملكة يتراجع بنسبة 3.9 % خلال أسبوع

الإنفاق عبر نقاط البيع داخل المملكة يتراجع بنسبة 3.9 % خلال أسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 يناير بنحو 3.9 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 9 يناير.

وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير نحو 8.18 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.52 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 332.3 مليون ريال.

وسجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع تراجعا للأسبوع الثاني، حيث بلغ الإنفاق دون متوسط آخر ثمانية أسابيع السابقة البالغة نحو 8.4 مليار ريال، حيث تراجع الإنفاق بشكل واضح في قطاع الفنادق مع عودة الدراسة والتي تزامن معها ارتفاع الانفاق في قطاع التعليم.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت غالبية القطاعات باستثناء قطاع التعليم ومحطات الوقود ومواد التشييد والبناء وكذلك الأطعمة والمشروبات.

وتصدر قطاع التعليم الارتفاع في الإنفاق من بين القطاعات المرتفعة بعد بلوغه 140 مليون ريال وبنمو 125.5 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وارتفع الإنفاق في قطاع محطات الوقود بنحو 7.9 في المائة و نحو 0.7 في المائة لقطاع التشييد و البناء، في حين نمت مبيعات نقاط البيع لقطاع الأطعمة والمشروبات بشكل طفيف.

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