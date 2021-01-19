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خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة «أبشر»

خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة أبشر.

وتشمل خطوات تفويض مالك المركبة لغيره:

  • الدخول لحساب أبشر
  • الذهاب إلى التفاويض ثم إلى تفاويض المركبات
  • اختيار إضافة مستخدم لمركبة
  • اختيار إضافة تفويض مركبة داخل وخارج المملكة
  • اختيار المركبة المراد التفويض عليها
  • إدخال بيانات المفوض له
  • سيتم إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

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