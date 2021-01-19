تواصل – فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة أبشر.
وتشمل خطوات تفويض مالك المركبة لغيره:
- الدخول لحساب أبشر
- الذهاب إلى التفاويض ثم إلى تفاويض المركبات
- اختيار إضافة مستخدم لمركبة
- اختيار إضافة تفويض مركبة داخل وخارج المملكة
- اختيار المركبة المراد التفويض عليها
- إدخال بيانات المفوض له
- سيتم إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.
تعرف على خطوات "تفويض مالك المركبة لغيره" عبر منصة أبشر
#المرور_السعوديpic.twitter.com/RfzbAszgtX
— المرور السعودي (@eMoroor)January 19, 2021