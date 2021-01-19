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فيديو صادم.. تلقين طائفي من ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها

فيديو صادم.. تلقين طائفي من ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها
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 تواصل – فريق التحرير:

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو، لمشاهد من التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني معلقاً على الفيديو أن الفيديو يمثل مخطط المليشيات لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين”.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: “نجدد التحذير من تبعات هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين، والتهديد الذي يمثله تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحوله لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم”.

ووجه الإرياني سؤالاً للمعترضين على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وفق تعبيره.

 

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