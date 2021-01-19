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محافظ «تحلية المياه» يزف بشرى سارة بشأن خفض التعريفة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، أن التعريفة اليوم مدعومة، لأن التكلفة ليست فقط إيصال المياه، وإنما انتاجها ونقلها.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على “قناة السعودية”، أن المؤسسة تعمل على خفض التعريفة خلال العامين المقبلين لريال وربع الريال.

وأوضح أن المؤسسة تعتزم إنشاء شركة ستتولى عملية النقل ومشاركة القطاع الخاص به، وسيتم إدراجها في السوق المالية.

وأضاف، أن الهدف من إنشاء الشركة هو أن تكون خلال الخمس والست سنوات القادمة منظومة لإنتاج ونقل المياه قطاعا خاصا، وذلك من أجل خفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأكد أن الاستثمارات في منظومة التحلية والنقل استثمارات كبيرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة.

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