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«الطيران المدني» تُطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

«الطيران المدني» تُطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين عشرة آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران، التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م.

واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 – 2022 – 2023).

وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في كافة المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف من بينها مهنة طيار، ومضيف ومراقب جوي ومشرفين ومنسقين ساحة الطيران والخدمات الأرضية ومناولات الشحن والعفش والركاب وتموين الطائرات وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

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