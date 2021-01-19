الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر.. الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض

احذر.. الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر تقرير طبي من تناول الأطعمة المقلية لخطورتها على صحة الإنسان، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ويحذر معدو هذا التقرير، الذي يقوده مركز العلوم الصحية بجامعة شينزين (الصين)، من أن هذا الخطر ينمو بشكل كبير مع كل زيادة أسبوعية تبلغ 114 غراماً فقط من الأطعمة المقلية.

وبشكل عام، يقول الخبراء، إن عادات الأكل الغربية لا تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وقاموا بجمع بيانات من 17 دراسة شملت 562.445 مشاركاً و36.727 حالة خطيرة من أمراض القلب والأوعية الدموية -مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية- لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدوا أنه مقارنة بأدنى فئة من الاستهلاك الأسبوعي للأطعمة المقلية، فإن خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية خطيرة زاد بنسبة 28%، في حين زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب بنسبة 22 و37% على التوالي.

ولاحظ معدو الدراسة أن هذه النسب المئوية للمخاطر زادت بنسبة 3 و2 و12% على التوالي، مع كل زيادة أسبوعية قدرها 114 غراماً فقط من الأطعمة المقلية.

وأشاروا إلى أن هذه الأرقام قد تكون متحفظة تماماً، نظراً لأن العديد من الدراسات التي تم تحليلها خلال هذا البحث تضمنت نوعا واحدا فقط من المأكولات المقلية، وهي السمك المقلي أو البطاطس المقلية، بدلاً من الطعام المقلي بشكل عام.

كما أنهم ذكروا أنه ليس من الواضح تماماً كيف يمكن للأطعمة المقلية أن تؤثر على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

مواد ذات صلة

هل «التنميل» في اليد له علاقة بأمراض القلب؟.. «استشاري» يجيب

هل «التنميل» في اليد له علاقة بأمراض القلب؟.. «استشاري» يجيب

هل توجد علاقة بين أمراض اللثة والإصابة بمشاكل القلب؟

هل توجد علاقة بين أمراض اللثة والإصابة بمشاكل القلب؟

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لكلا الزوجين في حالات الخلاف والعصبية

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لكلا الزوجين في حالات الخلاف والعصبية

أبرزها سرطان الكبد.. دراسة طبية: تناول «الأجبان» يقي الجسم من هذه الأمراض

أبرزها سرطان الكبد.. دراسة طبية: تناول «الأجبان» يقي الجسم من هذه الأمراض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة