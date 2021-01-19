احذر.. الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض

تواصل – فريق التحرير:

حذر تقرير طبي من تناول الأطعمة المقلية لخطورتها على صحة الإنسان، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ويحذر معدو هذا التقرير، الذي يقوده مركز العلوم الصحية بجامعة شينزين (الصين)، من أن هذا الخطر ينمو بشكل كبير مع كل زيادة أسبوعية تبلغ 114 غراماً فقط من الأطعمة المقلية.

وبشكل عام، يقول الخبراء، إن عادات الأكل الغربية لا تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وقاموا بجمع بيانات من 17 دراسة شملت 562.445 مشاركاً و36.727 حالة خطيرة من أمراض القلب والأوعية الدموية -مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية- لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدوا أنه مقارنة بأدنى فئة من الاستهلاك الأسبوعي للأطعمة المقلية، فإن خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية خطيرة زاد بنسبة 28%، في حين زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب بنسبة 22 و37% على التوالي.

ولاحظ معدو الدراسة أن هذه النسب المئوية للمخاطر زادت بنسبة 3 و2 و12% على التوالي، مع كل زيادة أسبوعية قدرها 114 غراماً فقط من الأطعمة المقلية.

وأشاروا إلى أن هذه الأرقام قد تكون متحفظة تماماً، نظراً لأن العديد من الدراسات التي تم تحليلها خلال هذا البحث تضمنت نوعا واحدا فقط من المأكولات المقلية، وهي السمك المقلي أو البطاطس المقلية، بدلاً من الطعام المقلي بشكل عام.

كما أنهم ذكروا أنه ليس من الواضح تماماً كيف يمكن للأطعمة المقلية أن تؤثر على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.