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جدة.. القبض على 3 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لاستيقاف مقيمين وسلب ما بحوزتهم

جدة.. القبض على 3 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لاستيقاف مقيمين وسلب ما بحوزتهم
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة مكرة المكرمة، من القبض على ثلاثة مواطنين انتحوا صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء وسلب ما بحوزتهم.

وفي التفاصيل، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المُختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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