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«المسند»: القريات تسجل الصفر المئوي.. وتوقعات بتقلبات جوية على 3 مناطق

«المسند»: القريات تسجل الصفر المئوي.. وتوقعات بتقلبات جوية على 3 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند: إن القريات سجلت الصفر المئوي فجر اليوم، لتكون أقل مناطق المملكة تسجيلاً لدرجات الحرارة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أعلى درجة حرارة سجلتها “جازان” بـ21.9 درجة مئوية.

وتوقع تقلبات جوية سريعة غداً الأربعاء بسبب الرياح الجنوبية، حيث سترتفع درجة الحرارة (قليلاً) بالنهار في الرياض والشرقية والقصيم – بمشيئة الله-.

وأضاف: “لكن ليلة ويوم الخميس وفي معظم المناطق ستهوي درجة الحرارة بسبب توغل كتلة شمالية باردة، وفي الشمالية يبدأ أثر توغل الكتلة الباردة من مساء اليوم”.

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