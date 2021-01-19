تقني يقدم نصائح مهمة لحماية حسابات المستخدمين على الأجهزة الإلكترونية من الاختراق (فيديو)

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قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عدة نصائح تساعد المستخدمين على حماية أجهزتهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق.

وتحدث الحمادي خلال لقائه مع قناة “روتانا خليجية”، عن أهمية عدم السماح للأشخاص الآخرين باستخدام حساباتك الإلكترونية، وعدم مشاركة الأرقام السرية معهم، والحفاظ على البريد الإلكتروني.

وأشار إلى ضرورة تفعيل التسجيل بخطوتين خصوصاً في “واتساب” وربطه بالجوال، كما نصح بعدم مشاركة شبكة “الوايرلس” المنزلية مع الجيران أو غيرهم، نظراً لإمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية من خلالها والاطلاع على خصوصيات الأفراد، وعدم استخدام شبكات الإنترنت العامة إلا في أضيق الظروف.