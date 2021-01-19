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جدة.. إحالة مواطن ومواطنة للنيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص

جدة.. إحالة مواطن ومواطنة للنيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص
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تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة العامة بجدة بفسخ عقد تم إبرامه بين مواطن يملك مطعماً ومواطنة حول واقعة نقل كفالة مقيم يعمل لدى المواطنة، وإحالتهما للنيابة العامة بتهمة الاتجار بالأشخاص.

وفي تفاصيل الواقعة بحسب “عكاظ” ، فقد بدأت عندما أبدى صاحب المطعم رغبته في نقل كفالة مقيم لدى المواطنة للعمل في مطعمه، لكن كفيلته اشترطت عليه سداد 60 ألف ريال مديونية مستحقة على العامل للسماح بنقل كفالته، على أن تتسلم نصفها مقدماً والباقي على أقساط، وحررا عقداً بذلك.

وقد تغيب العامل عن العمل بعد شهرين بطلب من كفيلته لعدم حصولها على بقية المبلغ ، بعد ذلك تقدم صاحب المطعم بطلب إلى المحكمة بفسخ عقد الاتفاق مع المواطنة لعدم استفادته من العامل وطالب بإعادة المبلغ الذي سلمه للمواطنة والبالغ 30 ألف ريال.

وقررت المحكمة منح الأطراف فرصة للصلح وتسوية المستحقات المالية بينهم لكن دون جدوى، لتقرر في النهاية فسخ العقد وإلزام المدعية بإعادة المبلغ للمدعي، واعتبرت الواقعة جريمة اتجار بالبشر ما استوجب إحالة الطرفين إلى النيابة العامة.

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