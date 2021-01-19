تقرير يكشف عن أعلى الدول تسجيلاً لمعدل وفيات بفيروس «كورونا»

تواصل – وكالات:

أظهرت بيانات جمعتها منصة بحثية تابعة لجامعة “أوكسفورد”، ونشرتها شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية، أن معدل الوفيات اليومي في بريطانيا بلغ 935 حالة، خلال الأسبوع الماضي.

ويعني هذا الرقم، أن معدل الوفيات بلغ 16.5 شخصا لكل مليون من السكان، وهو المعدل الأعلى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت في المرتبة الثانية التشيك بنسبة 16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 وفاة.

وكانت بريطانيا أول دولة باشرت في توزيع لقاح “فايزر بيونتك” الأمريكي في مطلع ديسمبر الماضي، كما باشرت في استخدام لقاح “أكسفورد أسترازينيكا” المحلي، مطلع يناير الجاري.

ورصدت المملكة المتحدة أكثر من 3 ملايين و400 ألف إصابة، منها نحو 89 ألف وفاة.