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دراسة تكشف عن 3 أعراض جديدة لـ«كورونا» تؤثر على العين

دراسة تكشف عن 3 أعراض جديدة لـ«كورونا» تؤثر على العين
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، عن تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والأعراض الثلاثة التي ذكرتها الدراسة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفقا لما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وحساسية الضوء، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علما أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

ويصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.

من جانبه، قال الدكتور علي ميرزا، الطبيب المختص في مركز “مستشارو طب العيون” بلندن: إن الأعراض الثلاثة المذكورة والمرتبطة بالعينين يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفيروس التاجي، ناصحا المرضى الذين يعانون هذه الأعراض باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات خلال إصابتهم بكوفيد-19.

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