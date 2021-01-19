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بعد تجهيزه الدرس لطلابه عبر منصة «مدرستي».. وفاة معلم بالدمام إثر إصابته بـ«سكتة قلبية»

بعد تجهيزه الدرس لطلابه عبر منصة «مدرستي».. وفاة معلم بالدمام إثر إصابته بـ«سكتة قلبية»
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تواصل – فريق التحرير:

نعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، معلم الحاسب الآلي في ثانوية أبو سفيان الحارث بمدينة الدمام، الأستاذ سعد النصر، الذي توفي يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية.

من جانبه، قال قائد المدرسة ظافر القحطاني، أن معلم الحاسب الآلي سعد النصر – رحمه الله- قد وافته المنية قبل بدء أول دروسه الإلكترونية في الفصل الدراسي الثاني، والذي كان قد أعده عبر منصة “مدرستي”.

وأوضح أنه فوجئ بعدم وجوده في موعد الدرس، وهو ما دفعه للاتصال به لمعرفة سبب تغيبه، وبعد محاولات للوصول له أخبرته عائلة المعلم بوفاته بعد سكتة قلبية تعرّض لها.

وقال زملاؤه في المدرسة: “إنه كان معلماً مبدعاً ولم يقصر في عمله أبداً، وفقده كان فاجعة عظيمة، داعين له بالمغفرة والرحمة”.

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