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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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4 إضافات جديدة بتطبيق «سيجنال».. تعرّف عليها

4 إضافات جديدة بتطبيق «سيجنال».. تعرّف عليها
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تواصل – د ب أ :

حصل تطبيق التراسل الفوري “سيجنال” على وظائف جديدة مثل وظيفة Wallpaper، والتي تتيح للمستخدم إمكانية تعيين خلفية فردية مختلفة لكل محادثة.

ويتيح التطبيق أيضاً للمستخدم إمكانية تقديم نفسه بنص قصير، إذا رغب في ذلك، فضلاً عن تقديم ملصقات متحركة للمحادثات.

وحدث تغيير أيضاً في المحادثات الجماعية الصوتية والمرئية، حيث ارتفع عدد الأشخاص، الذين يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض في الوقت نفسه، من 5 إلى 8 أشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي “آي فون” الآن عرض صور الملف الشخصي بملء الشاشة وتحديد محتوى الوسائط (الصور والصوت والفيديو) المقرر تنزيله تلقائياً، اعتماداً على نوع الاتصال بشبكة الإنترنت وذلك من خلال الإعدادات، وهو ما كان قاصراً في السابق على نظام التشغيل أندرويد.

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