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أطعمة تساعد في التخلص من انسداد الشرايين والوقاية من النوبات القلبية

أطعمة تساعد في التخلص من انسداد الشرايين والوقاية من النوبات القلبية
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تواصل – وكالات:

تساعد التغذية الجيدة في التقليل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب والشرايين، التي باتت تؤرق ملايين البشر في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “onlymyhealth” فإن هناك عدة أطعمة تساعد في التخلص من انسداد الشرايين والوقاية من النوبات القلبية، ومنها:

1. الشوفان
أصبح الشوفان شائعًا مؤخرًا كغذاء صحي، بل وأصبح الخيار الأول لتناول الإفطار لعشاق اللياقة البدنية، يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، ما يساعد على تقليل مستويات الكولسترول الضار وهو السبب الرئيسي لتكوين اللويحات في الشرايين، لمنع ذلك تناول الشوفان مرة واحدة على الأقل يوميًا، وأفضل طريقة لتناوله هي في الإفطار.
2. الثوم
يعتبر الثوم من أهم الأطعمة الأخرى للقلب، فهو غذاء قوي يعالج العديد من الحالات الصحية بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية، ويخفض الكولسترول ويتحكم في ضغط الدم.
ويعد تناول حبة أو اثنتين من براعم الثوم النيئة يوميًا على معدة فارغة يوميًا في الصباح يمكن أن يخفف مئات الأمراض، كما يمكنك أيضًا تناول شاي الثوم في الصباح، لما له من فوائد في منع الإصابة بتضييق شرايين القلب وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية.
3.الكيوي
الكيوي فاكهة واحدة لها العديد من الفوائد الصحية، فهى غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الكولسترول السيئ الموجود في الجسم، إلى جانب ذلك، تساعد أيضًا في تراكم الترسبات حول الشرايين ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك النوبات القلبية.
4. المكسرات
تساعد المكسرات مثل الكاجو، واللوز، والجوز، والفستق، والفول السوداني أيضًا على تنظيف البلاك في الشرايين، لذا فأن تناول هذه المكسرات المختلطة يوميًا يقلل من كمية الكولسترول الضار في الجسم ويزيد من الكولسترول الجيد بالإضافة إلى ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في هذه المكسرات تزيد من مناعتك، وبالتالي تحمي الجسم من جميع الأمراض الشائعة والخطيرة.
5. الرمان
يحتوي الرمان على مواد كيميائية نباتية قوية ومضادات الأكسدة التي تحمي من أي نوع من الأضرار التي تلحق بطبقة الشرايين، ووفقًا لبحث نشر في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، ما يساعد على إبقاء الشرايين مفتوحة وتدفق الدم بشكل صحيح.
 

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