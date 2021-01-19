تساعد التغذية الجيدة في التقليل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب والشرايين، التي باتت تؤرق ملايين البشر في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “onlymyhealth” فإن هناك عدة أطعمة تساعد في التخلص من انسداد الشرايين والوقاية من النوبات القلبية، ومنها: