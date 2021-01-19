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وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط صيدلاني.

– مثقف صحي (عدد وظيفتين).

– منسقة مكافحة عدوى.

– ممرضة جودة.

– ممرضة جروح.

– أخصائي نطق وتخاطب.

– مدرسة تمريض (عدد 4 وظائف).

– فني ترميز تشخيصي (عدد 3 وظائف).

– ناسخ طبي.

– فني طب طوارئ (عدد 5 وظائف).

– أخصائية موجات فوق صوتية/ نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– فني معمل أسنان.

– أخصائي تقنية أسنان.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.

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