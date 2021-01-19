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توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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