كيف تحمي أطفالك من مخاطر الـ«يوتيوب»؟.. «خبير تقني» يوضح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصائح مهمة للآباء والأمهات وأولياء الأمور لحماية الأطفال من مخاطر موقع اليوتيوب.

وقال الحمادي، أثناء استضافته ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” إنه يجب حماية الأطفال أثناء مشاهدتهم اليوتيوب، والتأكد من عدم مشاهدتهم مقاطع ومحتوى لا يناسب أعمارهم.

وأضاف أن جميع الشركات العالمية باتت مجبرة على وضع ميزة الرقابة الأبوية في الأجهزة والمواقع والتطبيقات، مضيفا أن تلك الميزة موجودة حتى في أجهزة التلفاز وأجهزة ألعاب الفيديو مثل “إكس بوكس”، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عبدالعزيز الحمادي إلى أن تفعيل ميزة الرقابة الأبوية سهل جداً حتى لو لم يكن الأب متقناً لاستخدام التقنية، من خلال الإعدادات في المواقع والتطبيقات والأجهزة.

وختم الحمادي بقوله “إن هذه الميزة تقلل من الفيديوهات والمحتوى غير الجيد للطفل، مشدداً على أن يوتيوب في كل الأحوال غير مناسب للأطفال ومعظم الدول تتيح لهم تطبيق يوتيوب كيدز لكنه غير مفعّل في منطقتنا”.