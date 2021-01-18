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«الجهني» يتوقع موجة باردة على هذه المناطق تستمر لنهاية الأسبوع

«الجهني» يتوقع موجة باردة على هذه المناطق تستمر لنهاية الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني تدني درجات الحرارة على المنطقة الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع انخفاض مؤقت لدرجات الحرارة من هذه الليلة على المنطقة الغربية عامة مع نشاط الرياح الشرقية وتستمر الموجة لنهاية الأسبوع بمشيئة الله”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

كذلك يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

 

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