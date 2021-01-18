«التعليم» تطلق حملة التوعية بـ«الأمن السيبراني».. تستهدف 3 فئات

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم، أمس الإثنين، حملتها التوعوية للطلاب والطالبات بالمملكة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية في إطار الجهود المتواصلة لزيادة الوعي المعرفي بالأمن السيبراني لدى الطلاب.

ونشرت التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، إنفوجراف يوضح تفاصيل هذه الحملة التي تستهدف التوعية بالأمن السيبراني لدى الطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة أن أهداف الحملة التي تستهدف كل من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور تشمل ما يلي:

– زيادة الوعي بالأمن السيبراني لدى الطلبة وهيئة التدريس وأولياء الأمور.

– رفع الوعي والمعرفة لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل أثارها

– المساهمة في التوعية عن مدى خطورة التنمر الإلكتروني.

– دعم المبادرة الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.