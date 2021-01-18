«متحدث نزاهة»: الفصل من الوظيفة للمدانين يعد من العقوبات التبعية (فيديو)

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قال أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، إن الفصل من الوظيفة للمدانين في قضايا الفساد من العقوبات التبعية التي تتم بمجرد صدور حكم قطعي بالإدانة.

وقال الحسين، في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”: “إن المادة رقم 228 من لائحة نظام الموارد البشرية تتضمن حالات فصل الموظف ومنها صدور حكم بحقه بالإدانة من جهة قضائية على أن يكون الحكم مكتسب الصفة القطعية في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة، وفق المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة وتنص على يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من هو في حكمه عقوبة تبعية بالعزل من الوظيفة.

وتابع المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “أن التشهير بالمدانيين يكون وفق الأنظمة واللوائح وبالتنسيق مع الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام”.