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هل الملح يطرد الجن؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم استخدام الملح في طرد الجن كما يزعم البعض.

وتابع الشيخ المصلح “فيما يتعلق بوجود الطاقة الإيجابية في الملح، فكل الأطعمة والمشروبات فيها طاقة إيجابية وتمد الجسم بالطاقة، ولكن أن تكون هذه الطاقة سبباً في دفع العين أو دفع الشر أو دفع الجن فهذه ادعاءات”.

وأضاف “المصلح” أن هذه الأمور لا تثبت لمجرد الدعاوى, إنما تثبت بنص شرعي أو تجربة يتفق عليها الناس والتجربة لا يعني أن ينجح الأمر مع اثنين أو ثلاثة أو عشرة وعشرين شخصا، ولكن التجربة يجب أن تستوفي الشروط العلمية ول اتكون عشوائية.

وتابع الشيخ المصلح مثل هذه الأمور ليس لها ما يسندها ولا هناك إثبات لها وقول من يقول إن الملح مجرب فهذا ليس كافيا، ولا يمكن أن تثبت مثل هذه الأمور بمجرد التجارب الشخصية.

 

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