الرياض.. رصد وإغلاق ورش صناعية يديرها وافدون دون تراخيص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت أمانة منطقة الرياض، حملة رقابية تمكنت من خلالها من رصد ورش صناعية يديرها وافدون دون تراخيص نظامية.

وأوضحت الأمانة، أن الوافدين حولوا الأراضي الفضاء إلى مكب للمعدات التالفة، وتم رصد التجاوزات وإغلاق المواقع المخالفة واستدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات النظامية.