الرياض.. رصد وإغلاق ورش صناعية يديرها وافدون دون تراخيص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نفذت أمانة منطقة الرياض، حملة رقابية تمكنت من خلالها من رصد ورش صناعية يديرها وافدون دون تراخيص نظامية.
وأوضحت الأمانة، أن الوافدين حولوا الأراضي الفضاء إلى مكب للمعدات التالفة، وتم رصد التجاوزات وإغلاق المواقع المخالفة واستدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات النظامية.
وافدون يديرون ورشًا صناعية دون تراخيص نظامية، ويحولون الأراضي الفضاء إلى مكب للمعدات التالفة.. ومراقبو#أمانة_منطقة_الرياضيرصدون التجاوزات ويغلقون المواقع المخالفة ويستدعون ملاكها لتطبيق العقوبات النظامية..pic.twitter.com/d1G3egoXRd
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)January 18, 2021