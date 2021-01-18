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ضبط 26 شخصاً بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي في عدة مناطق

ضبط 26 شخصاً بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي في عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة)، خلال الأسبوع الماضي (26) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (17) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) آخرين من الجنسيات (المصرية، والسودانية، والهندية، والبنجلادشية، والباكستانية)، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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