«استشاري» يوضح الآثار الجانبية المحتملة لعقاقير تخفيض الكوليسترول

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أوضح د.ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري، الآثار الجانبية المحتملة للعقاقير المخفضة للكوليسترول -ستاتين Statin.
وأضاف الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن ارتفاع الكولسترول سبب رئيسي لأمراض القلب ولكن علاجه قد يسبب:
1️⃣ الآم في العضلات في 5٪ إلى 15٪ من الحالات
2️⃣التهاب العضل-أقل شيوعًا
3️⃣داء السكري- نادر
ما هي الآثار الجانبية المحتملة للعقاقير المخفضة للكوليسترول -ستاتين Statin ⁉️
ارتفاع الكولسترول سبب رئيسي لأمراض القلب ولكن علاجه قد يسبب:
1️⃣ الآم في العضلات في 5٪ إلى 15٪ من الحالات
2️⃣التهاب العضل-أقل شيوعًا
3️⃣داء السكري- نادر
✳️عند حدوثها استشر طبيبك#ادوية_الكولسترولpic.twitter.com/fBwOvD1ctw
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR)January 15, 2021