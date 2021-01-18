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«استشاري» يوضح الآثار الجانبية المحتملة لعقاقير تخفيض الكوليسترول

«استشاري» يوضح الآثار الجانبية المحتملة لعقاقير تخفيض الكوليسترول
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري، الآثار الجانبية المحتملة للعقاقير المخفضة للكوليسترول -ستاتين Statin.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن ارتفاع الكولسترول سبب رئيسي لأمراض القلب ولكن علاجه قد يسبب:

1️⃣ الآم في العضلات في 5٪ إلى 15٪ من الحالات
2️⃣التهاب العضل-أقل شيوعًا
3️⃣داء السكري- نادر

 

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