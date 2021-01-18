«تحفيظ الأفلاج» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج عن حاجتها لشغل وظائف بمسمى “مدير تنفيذي”، وفق التفاصيل التالية:

– الشروط :

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 25 سنة.

أن يكون متفرغًا (العمل فترتان صباحية ومسائية).

يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في العمل الإداري.

أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.

وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، أنه يمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي (aflajqran@hotmail.com ) في موعد أقصاه 15 / 6 / 1442 هـ.