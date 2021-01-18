«تحفيظ الأفلاج» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج عن حاجتها لشغل وظائف بمسمى “مدير تنفيذي”، وفق التفاصيل التالية:
– الشروط :
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 25 سنة.
- أن يكون متفرغًا (العمل فترتان صباحية ومسائية).
- يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في العمل الإداري.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.
وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، أنه يمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي (aflajqran@hotmail.com ) في موعد أقصاه 15 / 6 / 1442 هـ.
تعلن#تحفيظ_الأفلاجعن حاجتها لشغل وظيفة مدير تنفيذي#الأفلاجpic.twitter.com/GrwFB0eNTA
— تحفيظ الأفلاج #نعود_بحذر (@aflajquran)January 17, 2021