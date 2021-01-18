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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«تحفيظ الأفلاج» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط وموعد التقديم

«تحفيظ الأفلاج» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج عن حاجتها لشغل وظائف بمسمى “مدير تنفيذي”، وفق التفاصيل التالية:

– الشروط :

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمره عن 25 سنة.
  • أن يكون متفرغًا (العمل فترتان صباحية ومسائية).
  • يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في العمل الإداري.
  • أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.

وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، أنه يمكن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي (aflajqran@hotmail.com ) في موعد أقصاه 15 / 6 / 1442 هـ.

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