شركة «إل- جى» تطلق أحدث شاشتها.. مزايا مذهلة

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أطلقت شركة إل جي شاشة منحنية جديدة باسم “UltraWide 40WP95C” تنتمي لفئة الشاشات العريضة للغاية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها تمتاز بلوحة من نوع “Nano-IPS” منحنية قياس 40 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق 5K، كما أنها تعتبر من الموديلات الأولى المزودة بمنفذ “ثاندربولت 4″، الذي يتيح إمكانية توصيل لاب توب بالشاشة وبمحور USB المدمج عن طريق كابل واحد، كما تمتاز شاشة إل جي الجديدة بإمكانية تعديل ضبطها من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير.

وتبلغ دقة وضوح الشاشة 5210×2160 بيكسل) مع كثافة بيكسلات تبلغ 139 بيكسل في البوصة المربعة ونسبة باعية تبلغ 21:9.

كما تمتاز الشاشة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 135% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%.

وتهدف شركة إل جي من خلال شاشتها المنحنية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين، حيث إنها تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز وزمن استجابة 5 مللي ثانية، وبالتالي فإن الشاشة الجديدة تتناسب مع المهام المتعددة.