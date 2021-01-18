شاهد.. انتشار أسراب الجراد في واسط شمال محافظة بدر

تواصل – فريق التحرير:

نشر المصور هاني الصبحي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله انتشار أسراب الجراد في واسط شمال محافظة بدر أمس الأحد.

وأوضح الصبحي، أن أسراب الجراد انتشرت بالتحديد جنوب غرب المدينة، معلقا بقوله “اللهم إنه جند من جندك.. فاكفنا إياه بما شئت”.

وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد بوزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذر الشمراني، من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدا أن له أضراراً على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

وتابع المهندس محمد الشمراني “هناك تحذيرات تطلقها وزارة البيئة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مواقعها المعتمدة بعدم تناول الجراد بسبب خطورته على الصحة”.