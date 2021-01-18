شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.. اعتقال 877 شخصاً في تونس

تواصل – وكالات:

أعلنت الداخلية التونسية اعتقال 877 خلال اليومين الماضيين على خلفية الأحداث التي شهدتها ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان.

وكان شهود عيان ووسائل إعلام محلية ذكرت أن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشباب اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

وتأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر السبت إجراء تعديل وزاري واسع وزارة شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

وقال شهود في سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

وقالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.

وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة.

وأشار المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي وليد حكيمة إلي أن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب الممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.