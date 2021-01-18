البروتوكولات الصحية لحماية «زائري المستشفيات» من كورونا.. التفاصيل كاملة

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لزائري المستشفيات.

وتضمنت البروتوكولات ما يلي:

يجب تقنين فترات الزيارة للمستشفى مع الاخذ بالاعتبار الوضع الوبائي في المستشفى وعدم وجود فاشيات ووضع آلية وخطة مناسبة للزيارة ، ويشمل ذلك:

تسهيل وتشجيع الطرق البديلة للتواصل مثل استخدام تطبيقات التواصل عن بعد مع توفير المساعدة من العاملين للمرضى إن لزم الأمر.

تقييد الزيارة في ساعات محددة لجميع الزوار ويفضل جدولتها بموعد مسبق لتقليل الزحام.

يجب أن تشمل الآلية توعية الزوار بالإجراءات الاحترازية وشروط الزيارة وأن تشمل تعهد بالالتزام بهذه الشروط ويفضل أن يكون ذلك عند حجز موعد الزيارة.

تخصيص مدخل ومخرج خاص للزياره ما أمكن.

منع الزوار الذين لا تربطهم علاقة بالمرضى من دخول المستشفى كالمتطوعين.

يجب منع الزوار من الأطفال وكبار السن بحيث يجب أن يكون عمر الزائر ١٨عامًا أو أكثر، وألا يزيد عمره عن ٦٥ عاماً.

منع الزوار من إحضار وإدخال الأغراض كالهدايا والورود والأطعمة من خارج المستشفى عند الزيارة.

إلزام الزائر بارتداء الكمامة الجراحية طوال الوقت، وارتداء معدات الحماية الشخصية الأخرى بشكل صحيح إن لزم الأمر وفقًا لتوجيهات موظفي المستشفى طوال وقت الزيارة ويجب عليه تطهير يديه جيداً بمطهر كحولي قبل وبعد زيارة المريض وعند لمس أدوات أو ممتلكات المريض.

لا يسمح للزائر بزيارة غير المرضى الذي منح له التصريح بزيارتهم.

التشديد على عدم الانتظار قبل وبعد الزيارة وتخصيص مكان منفصل في حال الاحتياج.

يتم التنبيه على الزائر بالتوجه مباشرة لغرفة المريض ثم مغادرة المستشفى فور انتهاء الزيارة.

يجب على كل زائر البقاء بجانب السرير طوال فترة الزيارة ما لم يوجهه فريق الرعاية الى مكان آخر.

منع التجمعات في اماكن انتظار أو المناطق المشتركة داخل المستشفى.

منع المصافحة والعناق بين المرضى والزوار.

تقليل التزاحم في الغرف والتشديد على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي (متر ونصف) بين المرضى والزائرين ووضع علامات توضيحية لذلك.

خلال فترة الزيارة، يكون عدد الزوار طبقاً لسياسية المستشفى المتبعة مع التشديد على تقليل عدد الزوار الى الحد الادني مع تقليل مدة الزياره الى اقل مدة ممكنة حسب مكان المريض ووضعه الصحي.

أن لا يتواجد أكثر من زائر للمريض داخل الغرفة بالمرة الواحدة .

تقنين الزيارة لمرضى العناية الحرجة (ICU) بحيث لا يتجاوز عدد الزوار عن اثنين يومياً .

يُسمح بمقدم رعاية أو شخص واحد لكل مريض في قسم الأطفال ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، ويجب أن يكون هؤلاء الزوار فقط من الوالدين أو من ينوب عنهما.

يفضل أن تكون الزيارة في اقسام العناية الحرجة ((ICU والعناية المتوسطة للبالغين ولحديثي الولادة من خلف حاجز زجاجي مع تقنين الزيارة لمرضى العناية الحرجة بحيث لا يتجاوز عدد الزوار عن اثنين يومياً.

منع الزيارات للحالات المصابة ب COVID-19 أو المشتبه بإصابتها.

منع الزيارات لمرضى نقص المناعة والمرضى الذين يخضعون لإجراءات توليد الرذاذ.

الإبلاغ والمراقبة

يجب عمل نقطة فحص عند مدخل المستشفى تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) كما يتم التحقق من اثبات خلو الزائر من كوفيد-19 على سبيل المثال الحالة في تطبيق توكلنا .

منع دخول من لديه ارتفاع في درجة الحرارة (٣٨درجة مئوية أو أكثر) أو من لديه أعراض عدوى تنفسية او من لديه مخالطة لحالة مؤكدة.

عمل سجل للزوار للمستشفى من الخارج.

الطلب من الزوار إبلاغ المسؤولين في المستشفيات إذا ظهرت لديهم أعراض عدوى تنفسية وعند تأكيد تشخيصهم بمرض كوفيد-19 في غضون ١٤ يوماً من زيارة المستشفى.

التواصل والتوعية

يجب تثقيف الزوار حول مرض كوفيد-١٩ والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها وذلك عن طريق توعيتهم بالتالي:

التعريف بالمرض وطرق انتقاله وأعراض المرض وضرورة الإفصاح عنها.

كيفية الوقاية من مرض كوفيد-١٩ ومنها التوعية بأهمية غسل اليدين وتطهيرها وطريقة استخدام الكمامة وغيرها من وسائل الحماية.

استخدام آداب السعال أو العطس وذلك باستخدام المحارم الورقية أو باستخدام مرفق الذراع.

يجب نشر الملصقات التوعوية داخل المستشفى وفي الأماكن البارزة.

يجب حث الزوار من ذوي الأمراض المزمنة على تأجيل الزيارة في الوقت الحالي.

التنفيذ