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إيران تجري مناورات هجومية على بحر عمان غداً

إيران تجري مناورات هجومية على بحر عمان غداً
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تواصل – وكالات:

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الاثنين، أن مناورات برية ستبدأ غداً على سواحل بحر عمان جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه القول إن مناورات «اقتدار99» ستشمل تدريبات للقوات المحمولة جواً، والقوات الخاصة، وقوات الرد السريع، على سواحل بحر عمان، لافتاً إلى أن المناورات ستشمل للمرة الأولى «تدريبات هجومية على سواحل بحر عمان».

وأضاف: «ستشارك في المناورات فرق مجوقلة في (اللواء55)، والقوات الخاصة في (اللواء65)، وقوات الرد السريع في (اللواء223)، بدعم من طائرات النقل والمقاتلات الحربية والمروحيات».

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