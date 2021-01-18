الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة طبية تكشف سر «السمنة» لدى الأطفال

دراسة طبية تكشف سر «السمنة» لدى الأطفال
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة سر تعرض الأطفال لأزمة “السمنة” المفرطة في وقت مبكر من أعمارهم.

وأوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن تغير النظم الغذائية وليس النشاط البدني الأقل هو سبب “سمنة” الأطفال.

وأشارت الدراسة إلى أن التباين في استهلاك الأطعمة، التي يتم الحصول عليها من السوق خارج النظم الغذائية التقليدية، سبب تراكم الدهون لدى الأطفال، مؤكدة أن سمنة الأطفال ليس لها علاقة بقلة الحركة كما هو معتقد.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع المعدل العالمي لزيادة الوزن أو السمنة بين الأطفال والمراهقين في سن المدرسة من 4 % في عام 1975 إلى 18 % اعتبارًا من عام 2016.

مواد ذات صلة

طبيب يكشف عن أخطر 3 أطعمة تضر بأسنان الطفل (فيديو)

طبيب يكشف عن أخطر 3 أطعمة تضر بأسنان الطفل (فيديو)

«العنف الأسري» يوضح مدى خطورة الدلال الزائد في تربية الأطفال

«العنف الأسري» يوضح مدى خطورة الدلال الزائد في تربية الأطفال

هل سلالة كورونا الجديدة أشد عدوى للأطفال؟.. علماء يجيبون

هل سلالة كورونا الجديدة أشد عدوى للأطفال؟.. علماء يجيبون

مع قدوم الشتاء.. أدوية للأطفال لابد من توفرها في المنزل

مع قدوم الشتاء.. أدوية للأطفال لابد من توفرها في المنزل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة