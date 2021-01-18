دراسة طبية تكشف سر «السمنة» لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة سر تعرض الأطفال لأزمة “السمنة” المفرطة في وقت مبكر من أعمارهم.

وأوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن تغير النظم الغذائية وليس النشاط البدني الأقل هو سبب “سمنة” الأطفال.

وأشارت الدراسة إلى أن التباين في استهلاك الأطعمة، التي يتم الحصول عليها من السوق خارج النظم الغذائية التقليدية، سبب تراكم الدهون لدى الأطفال، مؤكدة أن سمنة الأطفال ليس لها علاقة بقلة الحركة كما هو معتقد.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع المعدل العالمي لزيادة الوزن أو السمنة بين الأطفال والمراهقين في سن المدرسة من 4 % في عام 1975 إلى 18 % اعتبارًا من عام 2016.