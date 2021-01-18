شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنَيْن امتهنا كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة محتوياتها

تواصل – واس :

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء مدينة الرياض .

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.