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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين السبت المقبل.. وهذا موعد إعلان النتائج

بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين السبت المقبل.. وهذا موعد إعلان النتائج
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تواصل – فريق التحرير :

تجري هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، اعتباراً من يوم السبت القادم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن الاختبارات ستستمر لمدة ثمانية أيام، بحيث تنتهي يوم 30 يناير الجاري، على أن تبدأ اختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) اعتبارًا من 20 مارس للعام الجاري، وتستمر لمدة سبعة أيام، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

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