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شرطة الرياض: ضبط المتورطين في دفع وافد بمجرى مائي.. وإحالتهما للنيابة (فيديو)

شرطة الرياض: ضبط المتورطين في دفع وافد بمجرى مائي.. وإحالتهما للنيابة (فيديو)
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تواصل- واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على المتورطين في التعدي على وافد من خلال دفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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