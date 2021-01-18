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«أجّلوا طلعات البر».. «المسند» يتوقع: هبوط كبير لدرجات الحرارة نهاية الأسبوع

«أجّلوا طلعات البر».. «المسند» يتوقع: هبوط كبير لدرجات الحرارة نهاية الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير :

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بتأجيل الخروج للبر في نهاية الأسبوع.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “لمن ينزعج أو يتضرر من البرد، متوقع آخر الأسبوع (الجمعة والسبت) أن تهبط درجة الحرارة بشكل كبير”.

وأضاف: “لذا يُنصح بتأجيل طلعات البر، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى، هذا والله أعلم”.

من جهة أخرى، قال المسند أن حالة الطقس اليوم سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء معتدلة نسبياً، واستقرار عام في معظم المناطق، بانتظار توغل كتلة هوائية باردة يوم الخميس.

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