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احذر.. شركة أمن سيبراني تكشف عن عملية اختراق لمتصفح «جوجل كروم»

احذر.. شركة أمن سيبراني تكشف عن عملية اختراق لمتصفح «جوجل كروم»
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر خبراء في شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني من موجة جديدة للاختراق يتعرض لهامتصفح“جوجل كروم” باستخدام أكثر من 20 إضافة يستخدمها ما يزيد عن 8 ملايين شخص.

وتم استهداف إضافات شهيرة مثلFrigate LightوFrigate CDNوSaveFromمن قبل القراصنة للقيام بأنشطة ضارة، ولكن لحسن الحظ لم يكن الهدف هو أي معلومات مالية أو بيانات حساسة أخرى.

وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الحملة هو توليد حركة مرور لمقاطع الفيديو على مواقع البث من أجل زيادة عدد المشاهدين، ويبدأ تشغيل مقاطع الفيديو سرا في الخلفية عندما يبدأ الضحية في تصفح الويب.

ويقول الخبراء إن المشكلة الأساسية تكمن في تباطؤ  متصفح كروم عندما يتم تشغيل الفيديو سراً، ومع ذلك يبدأ تشغيل الفيديو فقط عندما يبدأ المستخدمون في التصفح، لذلك قد ينسبون التباطؤ إلى تصفح الويب.

ويمكن الانتباه إلى الاختراق من خلال سماع صوت الفيديو في الخلفية، كما أن هذه المشكلة يمكن أن تقاطع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوصي كاسبرسكي بتعطيل عمل الإضافات الضارة، وفي حال لم تكن تعرف أي الإضافات هي سبب المشكلة، فحاول تعطيلها واحدة تلو الأخرى حتى تعثر على الإضافة الضارة.

 

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