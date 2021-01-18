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شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص امتهنوا سرقة الأغطية الحديدية للصرف الصحي

شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص امتهنوا سرقة الأغطية الحديدية للصرف الصحي
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تواصل- واس:

تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص امتهنوا سرقة الأغطية الحديدية الخاصة بالصرف الصحي.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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