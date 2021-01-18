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هل التربح من إرسال رصيد المكالمات إلى الآخرين يُعد من الربا؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)

هل التربح من إرسال رصيد المكالمات إلى الآخرين يُعد من الربا؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم التربح من إرسال رصيد المكالمات إلى الآخرين والكسب من ورائه.

وقال المنيع لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن هذا الكسب لا يُعد ربا ولا شيء في مثل تلك المعاملات والزيادة فيها من الربح، حتى وإن كان المقابل مالا بزيادة أو رصيداً يرسل له بزيادة أيضاً.

وأضاف أن الربح بالأضعاف ليس من الربا أيضاً، لكنه من الغلو الذي ينبغي تجنبه تقديراً للآخرين.

 

 

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