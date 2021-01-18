«هيئة المهندسين» تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي في مجال المساحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها، في “البرنامج التدريبي في مجال المساحة”؛ لتأهيل خريجي الهندسة المدنية.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج سيبدأ من يوم 31 يناير الجاري، ولمدة 5 أسابيع، ويشمل 80 ساعة تدريبية في نحو 20 يوما، في مناطق الرياض والدمام وجدة.

وأضافت أن شروط البرنامج تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه عضوية سارية، وحاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والتفرغ التام أثناء البرنامج.

ويتميز البرنامج بمنح المتدرب شهادة حضور، وكذلك شهادة اجتياز برنامج.

رابط التسجيل (هنا)